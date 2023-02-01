Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 02:28Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Adana'da karda mahsur kalanlar kurtarıldı
Adana’nın Feke ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan Mansurlu-Yahyalı kara yolunda mahsur kalan araç sürücüleri, ekiplerin yolu açmasıyla kurtarıldı.
Gece saatlerinde ilçeye bağlı Mansurlu Mahallesi At Tepesi mevkiinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan araç sürücüleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine Karayolları 56’ncıs Şube Şefliği’ne bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. Ekiplerin karla kapalı yolu, iş makineleriyle yeniden trafiğe açmasıyla mahsur kalan araç sürücüleri kurtarıldı.
Ekipler, yolun yeniden kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Adana Kar Yağışı
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