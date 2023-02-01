Boğaz köyünde Tuncer Taşdemir'e ait evin çatı kısmında gece vakti bacadan kaynaklı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Nevşehir Belediyesi itfaiye ekibi, evin yanındaki tarlaya araçla girerek söndürme çalışması yaptı. İtfaiye aracı bir süre sonra yağış nedeniyle zeminin yumuşamasından dolayı yan yattı.

[Fotoğraf: AA]

Devrilen araçtaki itfaiye personeli Hurşit Kale yaralandı. Olay yerindeki ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen Kale, tedavi altına alındı.

Yangının çıktığı evin çatısındaki soğutma çalışması olay yerine sevk edilen başka bir itfaiye aracıyla yapıldı.

[Fotoğraf: AA]