Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 01:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yangına müdahale eden itfaiye aracı devrildi: 1 personel yaralandı
[Fotograf: AA]
Nevşehir'e bağlı Boğaz köyünde evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye aracı yumuşak zemin nedeniyle devrildi. Olayda bir itfaiye personeli yaralanırken, soğutma çalışmaları için başka bir itfaiye aracı sevk edildi.
Boğaz köyünde Tuncer Taşdemir'e ait evin çatı kısmında gece vakti bacadan kaynaklı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Nevşehir Belediyesi itfaiye ekibi, evin yanındaki tarlaya araçla girerek söndürme çalışması yaptı. İtfaiye aracı bir süre sonra yağış nedeniyle zeminin yumuşamasından dolayı yan yattı.
[Fotoğraf: AA]
Devrilen araçtaki itfaiye personeli Hurşit Kale yaralandı. Olay yerindeki ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen Kale, tedavi altına alındı.
Yangının çıktığı evin çatısındaki soğutma çalışması olay yerine sevk edilen başka bir itfaiye aracıyla yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Son Haberler
- 02:38
- 02:11
- 01:36
- 01:15
- 00:42
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş’ta otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz