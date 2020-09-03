Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da kamyonet kullanan çocuk sürücüyü polis yakaladı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Çukurova ilçesinde kamyonet kullanan çocuk, devriye görevindeki polislerin dikkatiyle yakalandı.
Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda devriye gezen polis ekibi, kamyoneti küçük yaşta bir çocuğun kullandığını görünce aracı durdu.
Kamyonetten indirilen 13 yaşındaki Bedirhan Ö, aracı akrabasının eve götürmesi için verdiğini söyledi.
Bunun üzerine polis ekipleri çocuğun kamyoneti kullanmasına izin veren akrabasını çağırarak ifadesini aldı.
Polis, küçük yaşta çocuğa araç kullandırmaktan aracın sahibine 2650 lira ceza uyguladı.
Etiketler: Dr. Sadık Ahmet Bulvarı çocuk sürücü AdanaSon Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 17:24
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