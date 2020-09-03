Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, araçlarını internet sitesi üzerinden satmak isteyenlerle irtibat kuran ve noter işlemleri tamamlandıktan sonra parayı ödemeden araçla ortadan kaybolan dolandırıcıları yakalamak üzere çalışma başlattı.

Dolandırıcıların, noter işlemlerini mesai saati sonuna denk getirdikleri ve "kredi işlemi onaylanmadı" diyerek satıcıları ikna edip, bedelini ödemeden araçları üzerlerine geçirdikleri tespit edildi.

Serbest kaldılar

Buldan, Sarayköy, Tavas ve Honaz ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, araçlarını satmak isteyenleri, satış bedelini almadan noter işlemlerine onay vermemeleri ve karşı tarafa araçlarını teslim etmemeleri konusunda uyardı.