Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 98 cep telefonu, 4 bin 330 paket sigara ele geçirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlediği bazı iş yerleri ile araçlarda arama yaptı.
Aramalarda gümrük kaçağı 98 cep telefonu, 4 bin 330 paket sigara, 4 bin 37 paket cinsel uyarıcı ürün, 75 şişe içki, 125 kilogram tütün ele geçirildi. Ekipler 13 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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