İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlediği bazı iş yerleri ile araçlarda arama yaptı.

Aramalarda gümrük kaçağı 98 cep telefonu, 4 bin 330 paket sigara, 4 bin 37 paket cinsel uyarıcı ürün, 75 şişe içki, 125 kilogram tütün ele geçirildi. Ekipler 13 şüpheliyi gözaltına aldı.