Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 08:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da işçi servisi devrildi: 15 yaralı
[Fotograf: AA]
Adana'da fabrika işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Ercan A'nın kullandığı servis minibüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nu merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne bağlayan yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi.
Kazada araçta bulunan 15 kişi yaralandı, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Sürücü Ercan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Adana İşçi Trafik Kazası
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