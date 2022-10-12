Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 05:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sikkeleri kahve makinelerinin motoruna saklayarak kaçırmaya çalıştılar
[Fotograf: TRT Haber]
Tarihi eser kaçakçıları, farklı yöntemler kullansa da polisin takibinden kaçamadı. Kaçakçılar bu kez İstanbul'da, tarihi sikkeleri çanta tabanlarına ve kahve makinelerinin motor kısmına yerleştirerek yurt dışına kaçırmaya çalıştı ancak yakayı ele verdi. 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun detaylarına TRT Haber ulaştı.
Tarihi eser niteliğindeki sikkeleri yurt dışına kaçırmak istediler. Onları kahve makinelerine gizlediler ancak suç üstü yakalandılar.
İstanbul polisi, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şebekeye ilişkin çalışma başlattı, teknik ve fiziki takip yapıldı.
Kaçakçılık suçlarıyla mücadele ekipleri 2 aylık takibin ardından, bir kargo şirketine ait depolara 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Aramalarda, çantaların tabanlarına yerleştirilmiş sikkeler bulundu.
Tarihi eser kaçakçılarının sikkeleri sadece çantaların içlerine değil, kahve makinelerinin motor kısımlarına da sakladığı tespit edildi.
Aramalarda, tarihi değeri bulunan bin 726 sikke ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kamera: Cenk Şenoğlu
Etiketler: İstanbul Kaçakçılık Tarihi Eser
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