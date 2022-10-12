Tarihi eser niteliğindeki sikkeleri yurt dışına kaçırmak istediler. Onları kahve makinelerine gizlediler ancak suç üstü yakalandılar.

İstanbul polisi, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şebekeye ilişkin çalışma başlattı, teknik ve fiziki takip yapıldı.

Kaçakçılık suçlarıyla mücadele ekipleri 2 aylık takibin ardından, bir kargo şirketine ait depolara 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Aramalarda, çantaların tabanlarına yerleştirilmiş sikkeler bulundu.

Tarihi eser kaçakçılarının sikkeleri sadece çantaların içlerine değil, kahve makinelerinin motor kısımlarına da sakladığı tespit edildi.

Aramalarda, tarihi değeri bulunan bin 726 sikke ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kamera: Cenk Şenoğlu