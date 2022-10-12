Bayraklı ilçesinin Muhittin Erenler Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma esnasında 19 yaşındaki D.B, M.Z.Ç., 25 yaşındaki Y.G. ile arada kalan 59 yaşındaki babası M.B'ye silahla ateş ederek yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan M.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan D.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.