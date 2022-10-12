Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 06:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tartıştığı gruba silahla ateş ederken babasını da vurdu
[Fotograf: AA]
İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi aralarında babasının da bulunduğu 3 kişiyi yaraladı.
Bayraklı ilçesinin Muhittin Erenler Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışma esnasında 19 yaşındaki D.B, M.Z.Ç., 25 yaşındaki Y.G. ile arada kalan 59 yaşındaki babası M.B'ye silahla ateş ederek yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan M.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan D.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: İzmir
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