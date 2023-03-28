İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ile Adana Valiliği koordinesinde, kentteki konteyner kurulum çalışmalar devam ediyor.

Merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde başlanan kurulumun ardından, merkez Sarıçam ilçesi Buruk ve Çarkıpare mahallelerinde de 3 bölgede konteyner kent yapılması hedefleniyor.

Kentin 4 noktasında 2 bin 400 konteynerlik yaşam alanları tamamlandıkça depremzedeler buralara peyderpey yerleştirilecek.

[Fotoğraf: AA]

"4 bölgede konteyner kent kuracağız"

Vali Süleyman Elban, depremde evi yıkılan veya ağır ve orta hasarlı olduğu tespit edilenler için konteyner kent kurulumunun sürdüğünü söyledi.

Merkez Çukurova ve Sarıçam ilçelerinde 4 bölgede konteyner kent kuracaklarını aktaran Vali Elban, "Şambayadı Mahallesi'ndeki alanda altyapı çalışmaları tamamlandı. Konteynerler gelmeye başladı. Yaklaşık yüzde 40'ı geldi. Orada 500 konteynerle başlayacağız, 900'e kadar çıkabilecek. Yine Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi'nde 2, diğeri de yeni stadın yakınında olmak üzere 3 konteyner bölgemiz var" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"500'lük etaplarla devam etmeyi planlıyoruz"

Elban, Buruk Mahallesi'ndeki konteyner kentin proje çalışmalarının tamamlandığı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Şambayadı Mahallesi'ndeki etap dolduktan sonra talep durumuna göre diğer etaba başlıyoruz. Buruk Mahallesi'ndeki konteyner kentte yine 500 ile başlıyoruz. 500'lük etaplarla devam etmeyi planlıyoruz. Hasar tespitle ilgili son durum ortaya çıktıktan sonra vatandaşlarımıza kira yardımı ya da konteyner talebiyle ilgili alternatifler e-Devlet üzerinden yapılacak. Şu anda mevcutta talep edilenden fazla konteyner kurmak üzereyiz. Dolayısıyla bu talebi günbegün ihtiyaca göre artırarak gideceğiz. 4 ayrı alanda çalışmalarımız devam ediyor."