Gaziantep'in Nurdağı Halk Eğitimi Merkezi'nde Usta öğretici ve kursiyerlerden oluşan 25 kadın, acılarına rağmen ürettikleriyle depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Nurdağı Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Hatice Oğuz, kursiyer ve usta öğreticilerinin de depremlerden etkilendiğini söyledi.

"Birbirimizin yaralarını sarıyoruz"

Depremde Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zeki Göçer'in yanı sıra kursiyer ve usta öğreticilerinden hayatını kaybedenler olduğunu ifade ederek "birbirimizin yaralarını sarıyoruz" dedi.

Göçer sözlerini söyle sürdürdü:

"Bir yandan usta öğreticiler ve kursiyerlerimiz kendi ihtiyaçlarını karşılarken, bir yandan da konteyner kentte kalan depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor. Konteyner kentlerde ihtiyaç olan perde üretiyoruz. Onun dışında yöresel şalvar, etek ürünlerini üretmeye çalışıyoruz. Ayrıca yataklar için nevresim üretimi gerçekleştiriyoruz. Burada bir bakıma da kendimiz açısından psikodestek alanı oluştu. İlk zamanlara göre daha iyi olmaya başladık."

"Bizler kadınlarız, üretmeyi seviyoruz"

Usta öğretici Nufa Sabır, 6 Şubat'taki depremleri unutamadıklarını dile getirdi.

Depremin ardından farklı şehirlere gittiklerini ve bir süre sonra yeniden Nurdağı'na döndüklerini söyleyen Sabır, "Bizler kadınlarız, üretmeyi seviyoruz. Bizler evin kolonuyuz, erkekler ise çatısıdır. Biz ayağa kalkınca onlar da ayağa kalkıyor. Evim, atölyem yıkıldı. Eşim ile yeni bir hayata başladık. Halen şoku yaşıyoruz ama çalışınca unutmaya çalışıyoruz" dedi.

"Üretim yaparak üzüntümüzü unutmaya çalışıyoruz"

Kursiyerlerden Ayşe Çetin, depremde birçok yakınını kaybettiğini vurgulayarak "Üzüntümü bir kenara bırakıp çalışmak zorundaydım. Bir yerden tutunmak lazım. Burada üretim yaparak üzüntümüzü unutmaya çalışıyoruz. Zor günler yaşadık, Allah bir daha kimseye yaşatmasın" diye konuştu.