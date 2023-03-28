Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 11:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheli tutuklandı
İzmir'de haftalık düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 92 şüpheliden 30'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 19-25 Mart 2023 tarihleri arasında 69 ayrı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 8 hassas terazi, 6 tabanca, 2 tüfek, 86 fişek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 111 bin 170 lira ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında 92 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 30'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: İzmir Uyuşturucu
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