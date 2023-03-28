Yayla ve meraların geniş yer kapladığı Tunceli'de küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Besiciler, ocak-mart döneminde kuzu doğumları dolayısıyla ağıllarda yoğun mesai harcıyor.

Koyunların doğum esnasında zorlanması nedeniyle belirli saatlerde nöbet tutan besiciler, kuzuların dünyaya sağlıklı şekilde gelmesi ve telef olmaması için gece gündüz çaba harcıyor.

Koyunların doğum zamanı yoğunluk artıyor

Pertek ilçesinde yaşayan besici Gökhan Kos, bu yıl koyunlarının ocak ayından itibaren kuzulamaya başladığını söyledi.

Koyunların doğum zamanı işlerinin arttığını ifade eden Kos, günde 15 koyunun doğum yaptığını söylüyor...

"Günde 15 koyunumuzun doğum yaptığı oluyor. Yeni doğan kuzuları sabah ve akşam saatlerinde anneleriyle buluşturuyoruz. Kuzularımızı yaklaşık 4 ay boyunca annelerine emzirtip sağlıklı büyütmeye çalışıyoruz. Koyunlarımızdan yazın sağdığımız sütle de peynir üretiyoruz."

"Doğayla iç içe bir yaşam sürüyoruz"

Ailesiyle hayvancılıkla uğraşan Necla Kos ise mevsimlere göre iş yoğunluğunda artış yaşandığını dile getirdi.

Kos, işini severek yaptığını ifade ederek, "Koyunlarımız doğum yaptıkları zaman çok uğraşıyoruz ve gece yarılarına kadar uyumadığımız oluyor. Yine de köyde yaşamanın çok avantajı var. Her yer yemyeşil ve doğayla iç içe yaşam sürüyoruz" dedi.