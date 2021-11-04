FETÖ'nün gizli yapılanmasının peşinde olan Adana Emniyeti, aldığı istihbarat doğrultusunda, bu yapı içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 10 zanlının yakalanması için operasyon başlattı.

Önceden belirlenen adreslere ekiplerce eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Aralarında aktif görevde ve ihraç olan öğretmen ve doktorların da olduğu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların, örgütün sözde yöneticileri ile irtibatları olduğu ve gizli yazışmalarda da isimlerin geçtiği belirlendi.

Şüphelilerin sorguları sürüyor.