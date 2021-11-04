Kaza, 05.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece Bayındır mevkiinde meydana geldi.

9 Afgan uyruklu yolcuyu İstanbul'a getirmek için yola çıkan Adnan Yılmaz idaresindeki taksi, Bayındır mevkii İstanbul istikametinde önünde seyreden Gürkan Kuran'ın yönetimindeki akaryakıt dolu tankere arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Adnan Yılmaz ile 9 Afganistan uyruklu yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 10 yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının ciddi olmadığı öğrenildi. Araçların kaldırılmasının ardından TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik normale döndü.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.