Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Rize'nin COVID-19'a karşı ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategorideki iller arasına girdiğini açıkladı.

"81 ilin tamamı bir an önce mavi olmalı"

Bakan Koca, "Rize ikinci doz aşı oranında yüzde 75’in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız. 81 ilin tamamı bir an önce mavi olmalı. Hızlanalım" dedi.