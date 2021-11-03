Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 23:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rize aşılamada mavi kategoriye geçti
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rize'nin COVID-19'a karşı ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategorideki iller arasına girdiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Rize'nin COVID-19'a karşı ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategorideki iller arasına girdiğini açıkladı.
"81 ilin tamamı bir an önce mavi olmalı"
Bakan Koca, "Rize ikinci doz aşı oranında yüzde 75’in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız. 81 ilin tamamı bir an önce mavi olmalı. Hızlanalım" dedi.
RİZE ikinci doz aşı oranında %75’in üzerine çıkarak Mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız. 81 ilin tamamı bir an önce Mavi olmalı. Hızlanalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 3, 2021
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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