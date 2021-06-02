Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 02:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
Adil Tosun’un kullandığı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan Sirkeli Gişeleri yakınında, seyir halindeki İsmail Gökşen’nin kullandığı tıra arkadan çarptı.
Kazada otomobilde bulunan sürücünün eşi Tuğba Güvenç Tosun olay yerinde hayatını kaybetti. Baba Tosun ve kızları Tuana Asya ile Irmak Buğlem ağır yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne Tuğba Güvenç Tosun’un cenazesi ise Ceyhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Tır sürücüsü İsmail Gökşen ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz