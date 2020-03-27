Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da çiftlik evine baskın: 665 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da çiftlik evinde yapım aşamasında ve satışa hazır 665 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesi'ndeki çiftlik evinde sahte içki üretildiğini tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 665 litre sahte içki ele geçirdi.
İçkiyi imha eden ekipler, şüpheli Ö.Y'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: sahte içki operasyonu sahte içki çiftlik evi AdanaSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 10:26
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