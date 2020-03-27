Haber Giriş: Kaynak: AA
Tokat'ta karantinadan kaçan yaşlı adam evinde yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle karantinada olduğu hastaneden kaçan kişi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı.
Tokat Devlet Hastanesinde 4 gün önce koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan 74 yaşındaki A.Ü, gece saatlerinde hastaneden kaçtı.
Hastane görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine polis, yakınlarından A.Ü'nün evine gittiğini öğrendi.
Bunun üzerine sağlık görevlileriyle eve giden polis, A.Ü'yü alarak yeniden Tokat Devlet Hastanesine götürdü.
Etiketler: Tokat yeni tip koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 09:44
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