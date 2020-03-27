Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotoğraf: AA]
Hafta sonu yeni yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece azalması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların öğleden sonra Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Hatay çevrelerinde, gece saatlerinde Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Etiketler: hava durumu meteorolojiSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 09:05
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