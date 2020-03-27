Koronavirüsten korunmak için farklı yöntemler deneniyor. Bingöl'de 5 yıldır taksicilik yapan Mesut Gültekin de kendi önlemini aldı.

Aracında şoför koltuğunun etrafına şeffaf branda çeken Gültekin, "Ben korona önlemlerini evde kronik bir hastam yaşlı annem olduğundan dolayı böyle aldım. Dışarıdan eve mikrop götürmemek için böyle bir önlem aldım. Tabi bu yöntem müşterilerimizi de sağlıklı bir şekilde evlerine gitmelerini gereken yerlere de yetiştirmememize sebep oluyor." dedi.

Müşterileriyle arasına çektiği şeffaf naylonla teması önlüyor. Taksiye binen yolculardan parayı kabinde açtığı küçük pencereden alıyor. Müşterilerden aldığı parayı ve para üstünü de dezenfekte ediyor. Taksiye binen Bingöllüler uygulamadan memnun.

Taksici, koronavirüsten koruma kabinini meslektaşlarına da öneriyor.