Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenen timsah, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesindeki Tarsus Doğa Parkı'nda koruma altına alındı.

Genel kontrolleri yapılan ve sağlık durumu iyi olan timsah, parkta özel yaşam alanına konuldu. Timsah yaşamına burada devam edecek.

Adana'da, 6 Nisan'da İl Emniyet Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından bir timsaha el konulmuş, hayvanı besleyen kişiye para cezası verilmişti.