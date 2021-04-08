Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 11:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Ege için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Güney Ege'de öğle saatlerinden sonra fırtına bekleniyor. Fırtına cumartesi günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, söz konusu bölgede öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6-8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına öngörülüyor.
Fırtınanın cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Meteoroloji Fırtına
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