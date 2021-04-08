Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, söz konusu bölgede öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6-8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına öngörülüyor.

Fırtınanın cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.