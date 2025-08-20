Az Bulutlu 28.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 20.08.2025 11:38

Adana'da bozuk yollara 'halı serme' akım haline geldi

Adana'da bozuk yolların yapılmamasına tepki gösteren vatandaşlar, daha önce Dağlıoğlu Mahallesi'nde görülen "yola halı serme" eylemini bu kez de Seyhan'ın Dumlupınar Mahallesi'ne taşıdı. Mahalleli, bozuk ve tozlu yoldan korunmak için sokaklara halı serdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri Dağlıoğlu Mahallesi'nde yol yapmadığı için vatandaşlar tozdan bıkıp yola halı sermişti. Kent genelinde adeta bir akım haline gelen yola halı serme, son olarak Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yaşandı.

Mahallede yollarının Seyhan Belediyesi tarafından yapılmadığını belirten mahalle sakinleri, tozdan isyan edip sokaklarına halı serdi. Bazı vatandaşlarsa halıları suladı. 

Adana'da bozuk yollara 'halı serme' akım haline geldi

"Yolun ayıbını halıyla örtüyoruz"

Mahalle sakinlerinden Durmuş Özbulut, "Eskiden evin ayıbını halıyla örterdik, şimdi yolun ayıbını halıyla örtüyoruz. Eşim geçenlerde çukurdan kaçarken arabayı direğe vurdu. Sorun çok" ifadelerini kullandı.

Adana'da bozuk yollara 'halı serme' akım haline geldi

"Mecburen bu yöntemi bulduk"

Mahalle bakkalı Kasım Yıldız, "Bu halıları sermezsek hep eşyalarımız ve dükkanımız toz oluyor. Mecburen bu yöntemi bulduk" dedi.

Adana'da bozuk yollara 'halı serme' akım haline geldi

"Belediye her gün burada ama yolu görmüyor"

Vatandaşlardan Mehmet Tekin, "Belediye her gün burada, 2 çuval alıyor ‘Biz bunu yaptık' diye paylaşıyor. Ancak yolu çekip paylaşmıyor. Tozdan duramıyoruz, halı serdik, bütün mahalle halıyla kaplı" ifadelerini kullandı.  

ETİKETLER
Adana
Sıradaki Haber
Çanakkale'deki orman yangınında ceviz bahçesi alevlerden etkilenmedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:34
Milli SİHA ihracatı, vergi ödemede zirveyi getirdi
13:24
Hacı adaylarına "kayıt yenileme" uyarısı
13:05
Sındırgı'daki depremin ardından 4 bine yakın artçı sarsıntı oldu
13:04
THY'nin uçakları 89 emniyet denetlemesinden başarıyla geçti
13:00
Bakan Işıkhan: Memur zammında karar Hakem Kurulu'a ait
12:10
AK Parti "Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı" düzenleyecek
Kars Arkeoloji Müzesi birçok dönemin "sessiz tanıkları"na ev sahipliği yapıyor
Kars Arkeoloji Müzesi birçok dönemin "sessiz tanıkları"na ev sahipliği yapıyor
FOTO FOKUS
Adana'da bozuk yollara 'halı serme' akım haline geldi
Adana'da bozuk yollara 'halı serme' akım haline geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ