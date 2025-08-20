Adana'da bozuk yollara 'halı serme' akım haline geldi

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri Dağlıoğlu Mahallesi'nde yol yapmadığı için vatandaşlar tozdan bıkıp yola halı sermişti. Kent genelinde adeta bir akım haline gelen yola halı serme, son olarak Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yaşandı.

Mahallede yollarının Seyhan Belediyesi tarafından yapılmadığını belirten mahalle sakinleri, tozdan isyan edip sokaklarına halı serdi. Bazı vatandaşlarsa halıları suladı.

"Yolun ayıbını halıyla örtüyoruz"

Mahalle sakinlerinden Durmuş Özbulut, "Eskiden evin ayıbını halıyla örterdik, şimdi yolun ayıbını halıyla örtüyoruz. Eşim geçenlerde çukurdan kaçarken arabayı direğe vurdu. Sorun çok" ifadelerini kullandı.

"Mecburen bu yöntemi bulduk"

Mahalle bakkalı Kasım Yıldız, "Bu halıları sermezsek hep eşyalarımız ve dükkanımız toz oluyor. Mecburen bu yöntemi bulduk" dedi.

"Belediye her gün burada ama yolu görmüyor"

Vatandaşlardan Mehmet Tekin, "Belediye her gün burada, 2 çuval alıyor ‘Biz bunu yaptık' diye paylaşıyor. Ancak yolu çekip paylaşmıyor. Tozdan duramıyoruz, halı serdik, bütün mahalle halıyla kaplı" ifadelerini kullandı.