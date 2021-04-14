Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 09:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana'da balıkçı teknesi battı
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde su alıp batan balıkçı teknesindeki 58 yaşındaki Suat Özacarlı kayboldu. Ekipler Özacarlı'yı bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.
Olay, saat 06.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçezi Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi.
Sabahın erken saatlerinde tekneyle baraj gölüne açılan Suat Özacarlı ve Fatih Gözüküçük, balık avının ardından dönüşe geçti. Ancak kıyıya yaklaşık 50 metre mesafede tekne su almaya başladı.
[Fotoğraf: DHA]
Özacarlı ve Gözüküçük, kıyıya yüzerek ulaşmak için suya atladı. Durumu fark eden mahalleli de yardım etmek için tekneyle suya açıldı. Mahalleli Fatih Gözüküçük’ü kurtarırken Özacarlı'ya ise ulaşılamadı.
İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Suat Özacarlı için arama kurtarma çalışması başlattı.
Etiketler: Balıkçılık
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