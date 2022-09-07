Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 05:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Adana'da bir aracı çarpması sonucu hastaneye kaldırılan yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Merkez Seyhan ilçesi Güney Kıyıboyu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Erdoğan'a plakası ve türü henüz belirlenemeyen bir araç çarptı.
Yaralanan Hakan Erdoğan, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Erdoğan'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polis, kazanın ardından Mithatpaşa Mahallesi'nde ara sokaklara girerek kaçan sürücünün kimliğini tespit etmeye çalışıyor.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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