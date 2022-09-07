Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ile ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Çankaya ve Polatlı ilçelerinde aramalar gerçekleştirdi.

Aramalarda, 6 kilo 200 gram metamfetamin, 24 kilo 880 gram esrar, 4 kök hint keneviri, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 39 bin 550 lira, hassas terazi ve uyuşturucu madde yetiştirmek için kullanılan materyal ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.