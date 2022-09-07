Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 04:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Ankara'nın Çankaya ve Polatlı ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 200 gram metamfetamin ve 24 kilo 880 gram esrar ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ile ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Çankaya ve Polatlı ilçelerinde aramalar gerçekleştirdi.
Aramalarda, 6 kilo 200 gram metamfetamin, 24 kilo 880 gram esrar, 4 kök hint keneviri, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 39 bin 550 lira, hassas terazi ve uyuşturucu madde yetiştirmek için kullanılan materyal ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Ankara Narkotik
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