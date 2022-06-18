Haber Giriş: 18 Haziran 2022 Cumartesi 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 72 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA ]
Adana'da tırda tekstil ürünlerinin arasına gizlenmiş çuval ve valizlerde 72 kilo esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, tırla kente uyuşturucu getirileceğini belirledi.
Ekipler, takibe aldıkları tırı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği "Barbara" ile yapılan aramada tırın dorsesindeki tekstil ürünlerinin arasına gizlenmiş çuval ve 4 valizde 72 kilogram esrar bulundu.
Dedektör köpeğin, esrarın kokusunu almasını önlemek için uyuşturucu paketlerinin arasına kahve döküldüğü tespit edildi.
Gözaltına alınan sürücü N.T., emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Adana Narkotik Uyuşturucu
Son Haberler
- 11:16
- 10:54
- 10:57
- 11:23
- 10:22
Sıradaki Haber
Kimliğini unutan öğrencinin imdadına polis yetişti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz