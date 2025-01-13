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Türkiye
AA-DHA 13.01.2025 10:34

Adana'da 7 milyon lira değerinde sahte akaryakıt ele geçirildi

Adana'da atık yağları çeşitli maddeler karıştırıp, inceleterek akaryakıta dönüştürdüğü belirlenen İlhami A.'nın deposunda yaklaşık 7 milyon 280 bin lira değerinde 182 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 7 milyon lira değerinde sahte akaryakıt ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Dağcı Mahallesi'ndeki bir depoda atık ve yanık yağlardan kaçak akaryakıt üretildiğini belirledi.

Bunun üzerine ekipler depoya operasyon düzenledi.

Bataklık alan çevresinde bulunması nedeniyle güçlükle ulaşılan depoda inceleme yapan ekipler, tanklarda 182 bin litre kaçak akaryakıt bulunduğunu tespit etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Polis, kaçak akaryakıtla ilgili İlhami A'yı gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Adana Kaçakçılık Kaçak Akaryakıt
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