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Türkiye
AA 13.01.2025 09:41

Trakya beyaza büründü

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerimde dünden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı devam ediyor.

Trakya beyaza büründü

Edirne'de dün etkili olmaya başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor, kent merkezinde ise kar etkisini yitirdi.

İl Özel İdaresi ekipleri kar yağışının yoğun olduğu kırsal alanlarda yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürdü.

Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü kentte yüksek kesimlerde kar yağışının hafta ortasına kadar süreceği tahmin ediliyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Kırklareli'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Kırklareli'nde ise dün başlayan kar yağışı kuzeyde zaman zaman tipi şeklinde etkili oluyor.

Demirköy ilçesinin Mahyatepe Mevkisi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye yükseldi.

Kar yağışı, Kofçaz ve Vize ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda da devam ediyor.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının çarşamba gününe dek süreceği tahmin ediliyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Tekirdağ'da yüksek yerlerde zaman zaman kar yağışı etkili oluyor.

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