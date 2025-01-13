Marmara ile Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Marmara denizinde ise rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın Marmara'da akşam saatlerinden sonra, Kuzey Ege'de ise gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.