Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da 60 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Adana'da emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda 60 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesindeki Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde kaçak akaryakıt satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphe üzerine durdurulan iki tankerde, 60 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler M.Ş. ve G.G. Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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