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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te emniyet ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında belirlenen adreslere düzenlediği operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.
Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin operasyonları aralıksız sürüyor.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 18 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 4 kilo 656 gram uyuşturucu, 9 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, bir hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: gaziantep haber gaziantep uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 09:16
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