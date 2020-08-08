Haber Giriş: Kaynak: AA
Kocaeli'de ahşap palet fabrikasında yangın
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir ahşap palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Balçık Köyü Kumtepe mevkisinde bulunan bir palet fabrikasının imalat bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin büyümesi üzerine çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir ve Gebze Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Depoya sıçramadan kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmalarının ardından söndürüldü.
Yangın nedeniyle paletler tamamen yanarken, imalathane bölümü büyük zarar gördü.
Etiketler: Kocaeli Gebze yangın palet fabrikasıSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 07:56
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