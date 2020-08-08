Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te tedbirlere uymayan 2 bin 598 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te COVID-19 tedbirleri kapsamında, bir günde 2 bin 598 kişiye tedbir ihlalinden idari işlem uygulandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Son 24 saatte gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 598 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlalden idari yaptırım uygulandı.
Ekipler ayrıca denetim yaptıkları 787 iş yerinden 21'ine yasal işlem uyguladı.
Etiketler: gaziantep koronavirüs denetimi gaziantep haberSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 09:33
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