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Türkiye
İHA 31.05.2023 10:34

Adana'da 59 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da gümrük kaçağı yaklaşık 59 milyon boş ve dolu kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 24 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 59 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüpheli araçları durdurdu.

Ekiplerin, adres ve araçlarda yaptığı aramalarda gümrük kaçağı 56 milyon 490 bin makaron, 2 milyon 559 bin 300 adet doldurulmuş makaron, 7 bin 540 paket sigara, 2 bin 140 kilogram tütün ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Adana Kaçakçılık Makaron
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