Samsun'da otomobil ve 2 motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Savaş E. idaresindeki otomobil önce Samet A. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, Resul D'nin kullandığı motosiklete çarptı.

Kazada, motorun üzerinden düşen Samet A. yaralanırken, diğer motosiklet sürücüsü Resul D. ise kazayı yara almadan atlattı.

Samet A. ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.