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Türkiye
İHA 31.05.2023 10:07

Samsun'da otomobil ve 2 motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, otomobilin çarptığı motosiklet, başka bir motosiklete çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Savaş E. idaresindeki otomobil önce Samet A. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, Resul D'nin kullandığı motosiklete çarptı.

Kazada, motorun üzerinden düşen Samet A. yaralanırken, diğer motosiklet sürücüsü Resul D. ise kazayı yara almadan atlattı.

Samet A. ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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