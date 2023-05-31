Güzeldere Vadisi güzelliğiyle kartpostalları aratmıyor

Doğanın canlanması ile birlikte açan düğün çiçekleriyle sarı renge bürünen Güzeldere Vadisi'nden geçen mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısının oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.

Tatvan ve Hizan arasında yolculuk yapan vatandaşlarda araçlarını yol kenarlarında durdurup eşsiz manzaraları izlemenin ve cep telefonlarıyla görüntülemenin keyfini çıkarıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Tatvan’dan Hizan’a aracıyla giden vatandaşlardan Ziver Olcay, sarı düğün çiçekleriyle renklenen Güzeldere Vadisi’nin dikkatlerini çektiğini belirterek, “Tatvan’dan Hizan’a giderken bu Hizan menderes mevkiinde bu güzel çiçekleri gördüm. Durdum birkaç kare fotoğraf çektim. Buralar çok güzel” dedi.