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Türkiye
DHA 31.05.2023 09:48

Sahte mahkeme kararıyla erişim engeli satan şebekeye operasyon

İstanbul'da, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 12 kişiye, hazırladığı sahte mahkeme kararlarını satarak bu yolla ulusal basın kuruluşlarında yayınlanan bazı haberlere erişim engeli getirdiği tespit edilen şebekeye yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Sahte mahkeme kararıyla erişim engeli satan şebekeye operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ulusal basın kuruluşlarına bazı haberlere erişim engeli getirilmesi ile ilgili gönderilen mahkeme kararlarının sahte olduğuna dair ihbar aldı.

İhbarın ardından şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda bazı ulusal basın yayın kuruluşlarına sulh ceza hakimlikleri adına gönderilen erişim engeli kararları incelemeye alındı. Çalışmalar derinleştirildiğinde ulusal yayın organlarına gönderilen erişim engeli taleplerinin optik cihazlar ile hazırlanan sahte belgeler olduğu tespit edildi. Ekipler çalışmaların ardından 27 şüpheli tespit edildi.

12 kişiye satmışlar

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin mahkeme kararlarını optik cihazlarla hazırladıkları, bu kararları aralarında ünlülerin de bulunduğu 12 kişiye para karşılığı sattıkları belirlendi.

Ekipler şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Şebeke lideri Uğur Yılmaz ile basın kuruluşlarına avukatlar adına farklı operatörlerden sahte mail gönderen İlknur Özkan, geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden Yılmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken İlknur Özkan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

7 şüpheli gözaltına alındı

Yapılan çalışmaların devamında şebeke üyesi olduğu belirlenen 12 şüpheliye daha operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Ankara, Ordu, Düzce, Sakarya, Tekirdağ'da bu sabah eş zamanlı olarak yapılan operasyonda şu ana kadar 7 şüpheli gözaltına alındı.

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