Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da 40 bin 800 kaçak maske ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da, bir depoya düzenlenen baskında, izinsiz üretildiği belirlenen 40 bin 800 tıbbi maske ele geçirildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası bazı medikal ürünleri hijyensiz ortamda kalite standartlarının altında kaçak üreterek haksız kazanç sağlamak isteyenlere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenledi.
Depodaki aramada izinsiz üretildiği belirlenen 40 bin 800 tıbbi maske ele geçirildi.
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Etiketler: Adana maske kaçak maskeSon Güncelleme: 5 Nisan 2020 Pazar 10:14
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