Haber Giriş: Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da kavga eden gruba "sosyal mesafe" cezası
Şanlıurfa'da duvar örme meselesi yüzünden çıkan kavgada, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dün, birbirlerine komşu olan iki aile arasında, evlerinin önüne örülen duvar nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavga sonrası 8 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki sorguları süren şüphelilere ayrıca, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.
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