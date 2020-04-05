Antalya'nın Kaş ilçesinde ilk orman yangını Aklar Mahallesi'nde çıktı. Makilik ve zeytinlik alanda başlayan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Bir saat içinde söndürülen yangında 4 dönüm makilik ve zeytinlik alan zarar gördü.

İkinci orman yangını ise, Kaş'ın Üzümlü Mahallesi Lapaz mevkisindeki kızılçam ormanında meydana geldi. Elektrik hatlarının kopmasından kaynaklandığı belirlenen yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangına 7 arazöz, 7 itfaiye aracı, bir dozer, 2 ilk yangın müdahale aracı, 4 su tankeri, 30 orman işçisi ve 7 teknik elemanla müdahale edildi.

Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın bölgesinde, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bu yangında yaklaşık 70 dönüm kızılçam ormanı yanarak zarar gördü.