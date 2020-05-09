Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da 200 bin liralık kaçak cep telefonu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Adana'da bir araçta gümrük kaçağı 40 cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir aracı Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda yaptığı uygulamada durdurdu.
Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 40 cep telefonu ele geçirildi.
Suriye uyruklu A.S.A. tutuklandı.
Etiketler: operasyon kaçakçılık cep telefonuSon Güncelleme: 9 Mayıs 2020 Cumartesi 13:59
Son Haberler
- 14:23
- 14:29
- 14:01
- 14:25
- 13:56
Sıradaki Haber
Zihinsel engelli Fehmi, cefakar annesine şiir kitabı yazdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz