İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir aracı Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda yaptığı uygulamada durdurdu.

Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 40 cep telefonu ele geçirildi.

Suriye uyruklu A.S.A. tutuklandı.