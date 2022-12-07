Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 10:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana'da 2 kilo 300 gram kokain ele geçirildi
[Fotograf: DHA]
Adana'da narkotik polisi, otoyolda takibe aldığı tırı uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpek Aşil ile yapılan aramada, tırın şoför dinlenme bölümündeki döşeme kılıfının içine gizlenen 2 kilo 300 gram kokain ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekiplerin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda takibe aldığı TIR, uygulama noktasında durduruldu.
Şoför M.Z.’nin indirildiği tırda, narkotik köpeği Aşil ile arama yapıldı. Aşil’in, sürücünün dinlenmek için oluşturduğu bölümdeki yatağa tepki vermesiyle yapılan detaylı aramada, döşeme kılıfının içine gizlenen 2 kilo 300 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Z., emniyetteki sorgusunda, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. İfadesinde, ''Yola çıkmadan önce biri gelip, emaneti bıraktı. İçinde ne olduğunu bilmiyordum. Açıp da bakmadım'' diyen M.Z., tutuklandı.
Etiketler: Adana Narkotik Uyuşturucu
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