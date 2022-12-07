Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 10:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hurdaya dönen kamyondan sağ kurtuldu
Tekirdağ’da kimyasal madde yüklü kamyon, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kabini hurda yığına dönen kamyondan, sürücü yaralı halde çıktı.
Vakıflar’dan Çorlu istikametine seyreden Şenol K. yönetimindeki kimyasal madde yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarptı.
Kaza sonrası paramparça olan kabinden yaralı olarak çıkarılan kamyon şoförü Şenol K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tırda yolcu olarak bulunan Ramazan Gökçe "10 dakika duralım dedik, arkadan araç çarptı, şok olduk" diye konuştu
Kaza nedeniyle trafikte 3 saat boyunca aksamalar yaşandı.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
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