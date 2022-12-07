Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 10:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Esenyurt'ta evde çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: AA]
Esenyurt'ta evdeki kömür sobasından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Esenyurt'ta iki katlı binanın giriş katındaki dairede, kömür sobasından sıçrayan ateşin kanepeyi tutuşturması nedeniyle yangın çıktı.
Yangın, daha sonra büyüyerek evi sararken, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, dairede hasar oluşturdu.
Son Haberler
- 11:29
- 11:29
- 11:26
- 11:26
- 11:16
Sıradaki Haber
Bolu Dağı'nda sis etkili: Görüş mesafesi azaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz