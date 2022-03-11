Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 10:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adana'da 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Adana'daki kaçakçılık operasyonunda 13 milyon 45 bin makaron ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, 25 bini tütünle doldurulmuş 13 milyon 45 bin makaron, 561 kilogram kıyılmış tütün, 5 sigara dolum makinesi ve 326 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 şüpeli gözaltına alındı.
Etiketler: Makaron Kaçakçılık Sigara Tütün
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