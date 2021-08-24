Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 17:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana'da 13 katlı binada yangın: Ev kül oldu
[Fotoğraf: DHA]
Adana’da bir apartmanın 10’uncu katındaki dairede yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken daire kullanılamaz hale geldi.
Çukurova ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda, 4 bloklu bir sitedeki 13 katlı binanın 10’uncu katında bulunan O.B.’ye ait dairede saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.
Daireden dumanların yükseldiğini gören komşuları, itfaiyeye haber verdi.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine siteye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ev kullanılamaz hale geldi
Alevler kısa sürede büyüyüp evin balkonuna kadar sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü.
[Fotoğraf: DHA]
Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Dairenin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
[Fotoğraf: DHA]
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