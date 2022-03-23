İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiğini belirlediği kentteki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Polis, adreslerde yaptığı aramalarda 12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.