Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da doğal gaz borusu delindi
[Fotoğraf: AA]
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde su hattındaki arızaya müdahale eden ekiplerin çalışması esnasında doğal gaz borusu delindi.
Vani Efendi Mahallesi'ndeki su hattında meydana gelen arızaya müdahale eden Büyükşehir Belediyesine bağlı Erzurum Su ve Kanal İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgede iş makinesiyle kazı yaptı.
Çalışma sırasında doğal gaz borusunun delinmesi sonucu mahalleye gaz kokusu yayılmaya başladı.
Sızan gazı kesmeye çalışan belediye görevlileri, durumu ekiplere bildirdi. Görevliler, ayrıca vatandaşların araçlarıyla bölgeye yaklaşmaması için önlem aldı.
Mahalledeki doğal gaz hattının kapatılmasının ardından bölgeye gelen ekip çalışma başlattı.
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