Amasya’nın Suluova ilçesinden Oluz köyüne gitmek için yola çıkan Kadriye Aydoğdu yönetimindeki işçi servisi Yıldızköy yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

Olay yerine polis, 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.